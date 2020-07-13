الصحة تعلن عن تسجيل 298 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 298 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

واعلنت الصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغت حالات الشفاء 21 حالة تعافٍ، 11 بيت لحم، 3 جنين، 7 نابلس.

وقالت الصحة ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واوضحت الوزارة انه تم

- إجراء 3245 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 6036

- عدد حالات التعافي: 1258

- عدد حالات الوفاة: 41

وجاء تقسيم الإصابات داخل المحافظات كما يلي:



محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.

محافظة رام الله والبيرة (2): مدينة رام الله 1، دير عمار 1

محافظة الخليل (193): مدينة الخليل 87، حلحول 2، يطا 31، تفوح 1، دورا 37، السموع 2، الظاهرية 7، بيت أمر 4، بيت كاحل 12، مخيم الفوار 2، الشيوخ 1، صوريف 1، بيت عوا 1، خاراس 2، إذنا 3.

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم: 1.

محافظة بيت لحم (29): مدينة بيت لحم 19، أرطاس 2، الولجة 5، الخضر 2، بيت جالا 1.

محافظة سلفيت (1): كفل حارس 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 3.

محافظة أريحا والأغوار (11): مدينة أريحا 11.

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 2.