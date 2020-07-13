إغلاق بلدة علار لـ 48 ساعة

وطن: أصدر محافظ طولكرم رئيس لجنة الطوارئ عصام أبو بكر قرارا باغلاق بلدة علار شمال طولكرم لمدة 48 ساعة، إعتبارا من صباح اليوم الإثنين، وذلك بناء على طلب لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس البلدي والمكونات وأهالي البلدة.

وأشار المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن هذا القرار بهدف الإستمرار بعمل طواقم الطب الوقائي لتتبع الخارطة الوبائية، مشددا على ضرورة إلتزام المخالطين بالتعليمات وبروتكول وزارة الصحة، مؤكدا على أن إتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الإجتماعي، متمنيا السلامة لجميع المواطنين.

وجاء القرار بعد الاعلان عن تسجيل اصابة جديدة لاحدى المواطنات بفايروس كورونا.