استقالة 6 من أعضاء بلدية بني زيد الشرقية.. الحكم المحلي لـوطن: سندرس أسباب الاستقالة مع الأخذ بالاعتبار حالة الطوارئ والانفكاك عن الاحتلال

رام الله- وطن: قدم 6 أعضاء من أصل 11 عضو في بلدية بني زيد الشرقية، اليوم الاثنين، استقالتهم رسميا للحكم المحلي.

وقال ربحي بكر أحد الاعضاء المستقيلين لـوطن إن أسباب الاستقالة تتمثل في عدم التزام رئيس البلدية بقرارات المجلس البلدي، والفشل المتكرر في إدارة أعمال البلدية وموظفيها وعدم القدرة على إدارة الأعمال المختلفة من قبل رئيس البلدية، والتدخل الخارجي في أعمال وقرارات البلدية، وعدم التعامل مع قضايا المواطنين بالتساوي في الكثير من الحالات، وتكرار القضايا غير قانونية في البلدية وعدم أخذ القرارات المناسبة لذلك، وفق قوله.

وفي تعليقها على الحدث، قالت دائرة الإعلام في وزارة الحكم المحلي لـوطن، انه سيتم بحث ودراسة أسباب الاستقالة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفين المحيطان بالاستقالة من جهة الحالة الوبائية وحالة الطوارئ المعلنة في البلاد، ومن جهة أخرى الانفكاك عن الاتفاقيات مع الاحتلال، حيث أننا وفي موضوع التعيينات في المجالس والبلديات نكون حذرين جداً.

مضيفاً أنه، في الوضع الطبيعي، يكون التعامل مع هكذا قضايا كالتالي؛ إن استقال أكثر من نصف الأعضاء يتم إعفاء المجلس وتشكيل لجنة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات، وبما أنّ الفترة الانتخابية الحالية تنتهي في شهر مايو/أيار 2021، فيتم بالعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال لحين الانتخابات القادمة.