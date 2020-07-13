وطن: أعلن مدير صحة أريحا تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مخيم عين السلطان بأريحا.

وكان جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، قد اصدر قبل ايام قراراً إدارياً بإغلاق كافة المحلات التجارية الواقعه في مخيم عين السلطان على المدخل الشمالي لمدينة أريحا إغلاقا كاملاً، وإغلاق دور الحضانة والمدارس، ومنع الجمهرة والتجمع، وبيوت العزاء والاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال، كإجراء احترازي بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في المخيم.

وألزم القرار الإداري أصحاب المحلات التي سمح لها القرار بالبقاء مفتوحة، بالقيام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية أللازمة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية بهذا الشأن، مؤكداً على الجهات ذات الاختصاص، بتنفيذ القرار وإخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.