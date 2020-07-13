توتنهام يعبر آرسنال في "ديربي" شمال لندن

وطن: حسم فريق توتنهام هوتسبير "ديربي" شمال لندن بالتغلب على غريمه أرسنال بهدفين لواحد، في المباراة التي احتضنها ملعب الأول مساء الأحد، في قمة لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية توتنهام كل من هيونج مين سون في الدقيقة 19، وتوبي ألديرفيريلد بالدقيقة 81، بينما سجل هدف أرسنال الوحيد ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة بالمركز التاسع.

وفي مباريات أخرى، فاز بورنموث على ليستر سيتي برباعية لهدف، وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية نظيفة، وأستون فيلا على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل.