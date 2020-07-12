اشتية: استمرار إغلاق المحافظات لحين اجتماع الغرف التجارية
12.07.2020 11:26 PM
رام الله- وطن: أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، استمرار اغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل.
وأضاف في بيان مقتضب أن الاغلاق سيستمر الى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظات ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها.
رئيس الوزراء د. محمد اشتية: استمرار اغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل الى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظات ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها.Posted by مكتب رئيس الوزراء- دولة فلسطين on Sunday, July 12, 2020