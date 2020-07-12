اشتية: استمرار إغلاق المحافظات لحين اجتماع الغرف التجارية

رام الله- وطن: أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، استمرار اغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل.

وأضاف في بيان مقتضب أن الاغلاق سيستمر الى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظات ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها.