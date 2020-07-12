"القطاع الخاص" يساند الصحفيين ونقيبهم على طريق انتصار الرواية الفلسطينية

وطن: أعرب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في مواجهة الهجمة الشرسة التي يقودها الإعلام الإسرائيلي ضده نتيجة مواقفه التي تفضح الممارسات الاسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة.

ويرى المجلس أن تهديد رمز الاعلام الفلسطيني يؤكد نجاح الاعلام الوطني ونقابة الصحفيين في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية وإحداث نقلة نوعية في نقل الصورة والرواية الفلسطينية في مواكبة ناجحة للدبلوماسية الفلسطينية في ارجاء العالم.

ويؤكد القطاع الخاص ثقته في قدرة الاعلام الفلسطيني على تمثيل الضحايا الفلسطينيين ونقل معاناتهم ببراعة جراء الاحتلال والتهويد والاستيطان وسرقة الارض والموارد وهدم المنازل والمساس بحياة الأسرى في تحدي صارخ لضمير البشرية الذي أصبح يرى الصورة الحقيقية بفضل رجال الاعلام ونقابتهم.

وينوه المجلس الى ان النقابة تمكنت من حماية وحدة العمل الاعلامي في سنوات الانقسام واستطاعت رفع التحديات الداخلية والدفاع عن الصحفيين وحماية الحريات العامة والفردية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، في مسار ناضج يرفع قيمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

ويؤكد المجلس ان الانزعاج الاسرائيلي يبرهن على نجاح الاعلام الوطني في اظهار وجه العنصرية للاحتلال ومؤسساته، ويشكل حافز لمزيد من التقدم الاعلامي بندية مع الاحتلال للحفاظ على رسالة الاعلام السامية.