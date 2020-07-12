افتتاح مركز "كوفيد - بيت كاحل" لرعاية مرضى كورونا

وطن: افتتحت بلدية ولجنة طوارئ بيت كاحل بمحافظة الخليل، مساء اليوم الأحد، مركز "كوفيد - بيت كاحل" لرعاية مرضى كورونا، وتقديم الخدمة الصحية الأولية للمصابين.

وحضر افتتاح المركز، مدير صحة جنوب الخليل ومسؤول ملف كورونا في المحافظة الدكتور عفيف عطاونة، ومدير صحة الخليل الدكتور رامي القواسمة، ومسؤول مؤسسة "وافا" الدولية للتنمية وبناء القدرات، محيسن العطاونة، ورئيس وأعضاء البلدية ولجنة طوارئ بيت كاحل، اضافة الى عدد من الأطباء والمختصين.

ويشمل المركز على عدد من الأسرة الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية الأولية والطارئة، والذي تبرعت بها مؤسسة "وافا" الدولية للتنمية وبناء القدرات، بالتعاون مع بلدية بيت كاحل، وسيعمل فيه ثلة من أطباء وممرضي البلدة المتطوعين.

وقال مدير المركز اخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، د. ماهر الجودي، إن افتتاح هذا المركز جاء استجابة لحاجة بيت كاحل الماسة إثر تفشي وباء كورونا، واصابة نحو 100 مواطن فيها بالفيروس، بينهم حالات مرضية صعبة، وهدفه معاينة مرضى كورونا وتقديم الخدمة الأولية المرحلية لهم وتشخيصهم والتقرير بشأنهم اذا ما احتاجوا تحويل للمستشفى ومتابعة العلاج.

وشكرت لجنة طوارئ بيت كاحل، وزارة الصحة ومؤسسة "وافا" والبلدية وكافة من ساهموا في هذا الجهد المقدر للجميع في ظل ما يمر به الوطن من ضائقة بسبب الوباء، وطالبت وزارة الصحة بتفريغ طبيب وممرض وموظف اداري، لمساعدة الأطباء المتطوعين.

مسؤول ملف كورونا في المحافظة الدكتور عفيف عطاونة، ومدير صحة الخليل رامي القواسمي: اشادا بتكاتف الجهود التي اثمرت عن افتتاح هذا المركز، ودعيا الى التعاون المشترك لمجابهة مخاطر وباء كورونا، وتفعيل لجان الطوارئ في المواقع المختلفة، بما يساهم في مساعدة المواطنين والتخفيف من مشكلاتهم والحد من تفشي الوباء.

وكانت لجنة طوارئ بيت كاحل وبالتنسيق مع مبادرة رؤية الشبابية وبدعم من مؤسسة Action Aid وزعت اليوم، طرودا صحية ومعقمات على أسر المصابين بفيروس كورونا. كما سيتم وبالتنسيق مع محافظ الخليل جبرين البكري، توزيع طرود غذائية على الأسر المصابة.