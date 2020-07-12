مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

وطن: أضرم مستوطنون النيران، مساء اليوم الأحد، في أراض زراعية ببلدة الساوية جنوب مدينة نابلس، فيما سرق آخرون أغناما جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين من مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي بلدة الساوية، أضرموا النيران في أراض مفتوحة، ما أدى لاحتراق نحو 10 دونمات، قبل أن يتم إخمادها من قبل طواقم الدفاع المدني.

وأضافت المصادر أن عددا من المستوطنين سرقوا أربعة رؤوس أغنام تعود للمواطن محمد فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين، بعد أن اقتحموا مستوطنة "حومش" المخلاة.