الاحتلال يهدم قاعة أفراح في الطيرة بالداخل المحتل

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، قاعة أفراح في مدينة طيرة المثلث داخل أراضي عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المجلس البلدي في طيرة المثلث في بيان: إن قوات الاحتلال داهمت المدينة صباح اليوم، وأغلقت محيط المكان، لتأمين الحماية للجرافات خلال تنفيذ عملية الهدم، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وأغلق عشرات الشبان ومجموعة من المتجمهرين أحد الشوارع المؤدية إلى منطقة القاعة، فيما اعتدت الشرطة الإسرائيلية عليهم، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.