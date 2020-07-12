مخيم "الجلزون": د. غنام تؤمن الحجر اللائق لمصابي كورونا غير القادرين على الحجر المنزلي

وطن: بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، قامت محافظ محافظة رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، بتأمين مكان يليق بالحياة الكريمة لمصابي فيروس كورونا من مخيم الجلزون شمال المحافظة، وذلك نتيجة المعطيات الخطيرة التي تدل على سرعة تفشي الفيروس وعدم ملاءمة المنازل بالمخيم للحجر البيتي.

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجه تنظيم حركة فتح واللجنة الشعبية ومؤسسات وفعاليات المخيم لعطوفة المحافظ د. غنام، ولمطالب أهالي المخيم، وذلك بعد تقرير لوزارة الصحة، بعدم ملاءمة مبنى سكن دار المعلمين الذي كان قد أعلن عنه سابقا كمكان للحجر تقدمت به وكالة الغوث، فكان القرار بتوفير مكان آخر بالمدينة.

وأفاد مركز "مركز الجلزون للإعلام المجتمعي" في بيان وصل وطن، أنه سيتم تنفيذ نقل المصابين الراغبين بالحجر الخارجي خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الأحد، والذين يبلغ عددهم 25-30 مصاب ومصابة، لم يتمكنوا من البقاء في المنازل بسبب ضيقها وعدم استيعابها للفصل ما بين المصاب وغير المصاب، وسيكونوا جميعا تحت إشراف وزارة الصحة والطاقم الطبي.

وبدورها ثمنت د. غنام وثائر نخلة رئيس لجنة طوارئ مخيم الجلزون باسم اللجنة الشعبية وتنظيم حركة فتح وكافة مؤسسات وفعاليات المخيم، جهود وزيرة الصحة د. مي كيلة وطاقم المديرية بمحافظة رام الله والبيرة على حرصهم وعملهم الدؤوب مع أهالي المخيم وخاصة الطب الوقائي.

ومن جانب آخر تقدّم غنام ونخلة بجزيل الشكر والتقدير للدور الفاعل الذي قام به د. ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشوؤن الصناديق العربية والإسلامية، لمساهمته في التواصل مع كافة الأطراف والجهات الرسمية بما يحقق المصلحة العليا لأهالي المخيم المصابين، ومن جانب آخر قدم نخلة جزيل شكره وامتنانه لالأجهزة الأمنية لجهودهم المستمرة بفرض نظام التباعد الاجتماعي والإغلاق الذي يهدف لحماية أهلنا بالمخيم من خطر زيادة التفشي.