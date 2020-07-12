صحة غزة: لا إصابات جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة ان المختبر المركزي فيها لم يجري أي فحص لعينات مشتبهة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ولم يسجل أية اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى اختبارها منذ الخامس من مارس بلغ 13130 سلبية بإستثناء 72 حالة إيجابية ، توفيت حالة واحدة منها وشفيت 63 حالة وبقيت ثماني حالات تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي .

وأكدت الوزارة أنها تتابع الحالة الصحية ل 323 مواطن موزعين على ستةَ مراكز للحجر الصحي وهم جميعاً في حالة صحية مطمئنة.