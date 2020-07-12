الشعبية تنعى المناضل نعيم أبو عكر والد الشهيد محمد والأسير نضال

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل نعيم أبو عكر "أبو نضال"، الذي رحل صباح اليوم الأحد، بعد حياة نضالية حافلة قدم خلالها أبناءه وأحفاده شهداءَ وأسرى على مذبح العودة والحرية.

وتقدّمت الجبهة، في بيان نعي، إلى زوجته المناضلة "أم نضال"، ونجله الرفيق الأسير القائد نضال أبو عكر وعموم العائلة المقاوِمة، وإلى جميع رفاقها في مخيم الدهيشة، بالتعازي والمواساة، لرحيل "أبي نضال" أحد الرموز النضالية المعروفة في المخيم، الذي قدم في حياته نموذجاً وطنياً، صابراً على استشهاد نجله محمد، وعلى استمرار تغييب ابنه نضال سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وفي ظل المطاردة والملاحقة المستمرة له من قبل الاحتلال، لم ينكسر أو يضعف.

وقال الشعبية "إذ ننعي المناضل أبو نضال، نعاهده ونعاهد كل أبناء شعبنا بمواصلة مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال".