توضيح من سفارتنا لطلبة الثانوية العامة الراغبين بالإلتحاق في الجامعات المصرية

وطن: دعت سفارة فلسطين لدى مصر، طلبة الثانوية العامة داخل الوطن وخارجه، الراغبين في الإلتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية في مصر للعام 2020-2021، إلى تقديم أوراقهم مباشرة إلى التنسيق الجامعي عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين بوزراة التعليم العالي، وهو: )www.wafeden.gov.eg)، وبالعربية: قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأحد، إن التعامل مع هذا الموقع والالتزام بالخطوات الموضحة فيه هو الآلية المعتمدة والمضمونة لتحصيل المقاعد الجامعية الحكومية، وأن عملية تسجيل الطلاب عبر هذا الموقع مجاناً وبلا أية تكاليف مالية.

ونوهت إلى أنها ترحب بأي إستفسار عبر التواصل معها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أو من خلال قسم الشؤون الثقافية للسفارة عبر هاتف مسؤول العلاقة مع إدارة الوافدين: 00201009533392