حماس تنفي ما نشرته قناة "العربية" حول اعتقال قيادات في القسام بغزة

وطن: نفت حركة حماس ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة لداخليتها حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأحد، أن القناة تمارس التضليل، وتعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب.

وحذرت من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية، داعية إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال حركة حماس 16 عنصرا، من كتائب عز الدين القسام، بتهمة التعامل مع الاحتلال.