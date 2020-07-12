فيديو | مؤسسة "اكشن ايد" تبدأ بتوزيع 800 طرد صحي على مصابين بكورونا في محافظتي الخليل وبيت لحم

وطن: بدأت مؤسسة "اكشن ايد" بالمرحلة الثالثة من توزيع الطرود الصحية للمصابين بفيروس كورونا في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وقالت نور جابر من مؤسسة "اكشن ايد" لـوطن، إنه من اليوم حتى بعد غدٍ سيتم توزيع 800 طرد صحي على مناطق متعددة في محافظة الخليل بعدد يتناسب مع عدد سكان المنطقة.

وأضافت جابر: اليوم نستهدف سعير والشيوخ وبيت امريش ومخيم العروب وباقي المناطق التي زادت حالات الإصابة فيها الاسبوع الماضي، حيث نقوم بتوزيع الطرود على مراحل، بالتعاون مع لجان الطوارئ ومجموعاتنا الشبابية، لأن هذه الطرود تقدم من خلال مشروع "تعزيز دور الشباب في المجتمع وتعزيز دورهم القيادي والمجتمعي"، وما نقوم به اليوم هو دور الشباب الانسب في ذلك.

وطالبت المواطنين باتباع اجراءات الوقاية والسلامة الصحية، واتباع تعليمات لجان الطوارئ، حتى يتم السيطرة على الوباء.