إيران: 6 هزات أرضية تضرب شرق طهران خلال ساعات

وطن: سجل مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، ست هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 2.5 و 4 درجات على قياس ريختر، ضربت بلدة "فيروز كوه" شرق العاصمة الإيرانية خلال الساعات الماضية.

وضربت البلدة منذ فجر اليوم الأحد، هزات بقوة (4، 2.5 ،2.5، 3، 3.3، 3.6) على التوالي، وكان مركزها يقع على عمق يتراوح بين 7 و 8 كيلومترات، فيما قال حاكم البلدة إنه لم ينجم عن الهزات أي خسائر مادية أو بشرية.

ولم يشعر سكان العاصمة طهران البالغ عددهم نحو 15 مليونا بالهزات، فيما تتخوف السلطات من وقوع زلزال مدمر في طهران، الواقعة على أربعة تصدعات أرضية تمتد لعشرات الكيلومترات، وتقع عليها مبان لا تتوافق مع المعايير المطلوبة لمقاومة الزلازل، يقطنها ملايين السكان.

المصدر: (RT)