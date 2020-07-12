السلطة القضائية: استمرار الإغلاق يزيد القضايا المدورة أمام المحاكم النظامية

-محكمة النقض تفصل 304 من الطعونات الحقوقية والجزائية والطلبات في حزيران

-تعذر نقل الموقوفين إلى جلسات المحاكم في عدد من المحافظات

-استمرارتوقف العمل المعتاد في 5 محاكم نظامية بمحافظتي الخليل وبيت لحم

-الجائحة تضيف تحديات جديدة لمجمع محاكم رام الله شديد الاكتظاظ

رام الله- وطن: تفرض آثار وتداعيات جائحة الكورونا تحديات غير تقليدية أمام السلطة القضائية، بعد أن عاد إغلاق المرافق العامة والخاصة ليحول دون انتظام العمل في المحاكم النظامية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة في القضايا المدورة، خصوصا أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة بالقضايا الواردة، قياسا بالأعوام السابقة.

وقال تقرير صادر عن المركز الاعلامي القضائي، صدر عنه اليوم الاحد، أنه وبالإضافة إلى الأزمة الصحية وتداعياتها، برزت أمام السلطة القضائية تحديات أخرى تتعلق بالمستجدات في العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال، وما ترتب على ذلك من تعذر نقل الموقوفين من أماكن احتجازهم في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم لتمديد توقيفهم أو محاكمتهم في عدد من المحافظات. الأمر الذي يدفع باتجاه الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، خصوصا فيما يتعلق بإجازة المحاكمة عن بعد، أسوة بدول العالم.

وأشار الى أنه بعد الإعلان عن إصابة عدد من السادة القضاة والعاملين بالجهاز الإداري المساند توقف العمل المعتاد في 5 محاكم نظامية، في محافظتي الخليل وبيت لحم خلالالنصف الثاني من الشهر الماضي، واقتصر الأداء على النظر في طلبات التوقيف وإخلاء السبيل، بسبب التفشي الواسع لفايروس كورونا في المحافظتين، فيما اغلقت محكمة نابلس يومي 21 و 22 من الشهر ذاته.

ويساهم هذا الواقع في إرباك جلسات التقاضي، وزيادة القضايا المدورة، خصوصا وأن العودة للإغلاق جاءت بعد أسابيع قليلة من مرحلة الاغلاق الطويلة في آذار ونيسان وأيار والتي اقتصر العمل خلالها على الحد الأدنى. وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تدفقا كبيرا للقضايا إلى المحاكم بسبب ما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية واجتماعية.

الأداء الشهري للمحكمة العليا

ووفق البيان، فقد انعكس توقف جلسات التقاضي في المحاكم، وإغلاق معظم المرافق العامة والخاصة خلال أشهر آذار ونيسان وآيار، انخفاضا ملحوظا في أعداد القضايا الواردة إلى محكمة النقض.

وخلال شهر حزيران الماضي فصلت الهيئات الأربع من محكمة النقض 266 من الطعونالحقوقية والجزائية، و38 طلبا حقوقيا وجزائيا، إضافة إلى فصل دعوى مخاصمة واحدة. وخلال الشهر ذاته بلغ عدد الطعون الحقوقية الواردة إلى محكمة النقض 71 طعنا، و14 طعنا جزائيا، فيما جرى تسجيل 30 طلبا واردا.

وكان مجموع ما فصلته الهيئة الأولى في محكمة النقض 63 طعنا حقوقيا، وفصلت الهيئة الثانية 102 من الطعون الحقوقية، و48 كان مجموع ما فصلته الهيئة الحقوقية الثالثة، فيما فصلت الهيئة الجزائية 52 طعنا.

وانخفض إجمالي عدد الطعون المدورة أمام محكمة النقض إلى 4812 طعنا حقوقيا، و187 طعنا جزائيا.

وشهد شهر حزيران عودة محكمة العدل العليا إلى العمل، وقد فصلت 34 دعوى إدارية، فيما ورد إليها 14 دعوى خلال الشهر المذكور. ويبلغ إجمالي عدد الدعاوى المدورة أمام المحكمة 307.

الجائحة ومجمع محاكم رام الله

وقال البيان إن جهود مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في ايجاد بديل للمبنى غير اللائق لمجمع محاكم رام الله اصطدمت بالواقع المالي لدولة فلسطين، ولكن المحاولات ما زالت حثيثة بحثا عن حل، خصوصا وأن المبنى الحالي لا يلبي متطلبات العدالة، ولا يلبي متطلبات الصحة والسلامة العامة في ظل استمرار الجائحة في الوقت نفسه.

واستمر العمل الحذر في مجمع محاكم رام الله، ونجح الفريق الإداري للمحكمة بالتعاون مع أفراد الشرطة المكلفين بحمايتها في إلزام جمهور المراجعين بارتداء الكمامة، واخذ قياس لدرجة حرارة الجسم لكل المراجعين إلا أن هناك صعوبة بالغة في السيطرة على الاحتشاد والتجمع نظرا للمرافق الضيقة في المبنى الذي يرتاده آلاف المواطنين في يوم العمل العادي.