الشرطة تغلق 90 محلاً تجارياً وتضبط 9 مركبات غير قانونية في جنين

رام الله- وطن: أغلقت الشرطة، اليوم الاحد، 90 محلا تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ وضبطت 9 مركبات غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وخلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية في المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين، تنفيذاً لقانون الطوارئ وحالة الإغلاق المعلنة من الحكومة وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة، فقد تم إغلاق 90 محلاً تجارياً وضبط 9 مركبات غير قانونية .

من جهته، دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة، المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، كما دعا أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.