"الصحة": تسجيل 349 إصابة جديدة بفايروس كورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل 349 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، انه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتسجيل 408 حالات تعافٍ، 399 في محافظة الخليل، 6 محافظة نابلس، 3 قطاع غزة.

وأشارت الى ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة هي 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت الى ان عدد الحالات النشطة الكلي في فلسطين منذ بدء انتشار الوباء هي 5763، وعدد حالات الوفاة: 37، وعدد حالات التعافي 1237.

تقسيم الإصابات داخل المحافظات:



محافظة القدس (105): مدينة القدس 50، مخيم قلنديا 11، الرام 1، عناتا 6، كفر عقب 4، العيزرية 28، أبو ديس 5.

محافظة رام الله والبيرة (49): مديرنة رام الله 1، مخيم الجلزون 31، بدرس 13، رمون 2، برقة 2.

محافظة الخليل (166): مدينة الخليل 83، حلحول 1، يطا 21، تفوح 2، بني نعيم 2، دورا 1، بيت أمر 2، بيت كاحل 3، سعير 1، مخيم الفوار 23، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 1، إذنا 24.

محافظة طولكرم (6): مدينة طولكرم: 1، شويكة: 1، علار: 2، صيدا 2.

محافظة بيت لحم (11): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الولجة 2، بيت جالا 1، الدوحة 1.

محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 4، قريوت 1، إجنسنيا 2.