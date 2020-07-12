استطلاع لوطن: 51 % يؤيدون العودة للاغلاق بين المحافظات لمواجهة تفشي كورونا

رام الله - وطن: أظهر استطلاع لـوطن، أن غالبية المستطلعين يؤيدون العودة إلى سياسة الإغلاقات ومنع الحركة في كافة المحافظات في ظل إتساع رقعة تفشي وباء " كورونا " في الضفة الغربية ؟

وطرحت شبكة وطن الإعلامية، السؤال التالي على موقعها الإلكتروني وصفحتها في فيسبوك، وجاء كالتالي: "هل تؤيد العودة إلى سياسة الإغلاقات ومنع الحركة في كافة المحافظات في ظل إتساع رقعة تفشي وباء " كورونا " في الضفة الغربية ؟".

وشارك في الاستطلاع 5300 شخص، حيث اعرب 51% منهم عن تأييدهم لعودة سياسة الاغلاقات ومنع الحركة في كافة المحافظات في ظل اتساع رقعة تفشي وباء كورونا، بينما عارض 49 % منهم العودة للاغلاقات.