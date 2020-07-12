إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 12.7 مليون

وطن: أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 12.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12720 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز السبعة ملاييين، فيما تجاوز عدد الوفيات 565 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.