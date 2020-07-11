الشرطة: توقيف مواطن بغزة حاول إيذاء نفسه ومصوّر شجعه

وطن: أوقفت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة مواطنًا حاول إيذاء نفسه ومصوّر شجعه على ذلك في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة، إنهم أوقفوا مُصوراً شجّع أحد المواطنين على إيذاء نفسه، واتفق معه على تصويره أثناء إحراق نفسه.

وذكر أن الشرطة أوقفت أيضًا المواطن (إ، ش) 35 عاماً، قبل تمكنه من إيذاء نفسه بعدما سكب البنزين على جسده.

وأكد البطنيجي أنه تم إحالة المصوّر (أ، ك) 36 عاماً، والمواطن المذكور إلى النيابة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.