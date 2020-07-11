3 وفيات و1198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و1198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 354 وفاة، وعدد المصابين إلى 37464 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 134 مصابا بالخطيرة، منهم 49 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 18296 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 18814 بعد تسجيل 201 حالة تعاف جديدة.