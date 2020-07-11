مجلس أولياء مدارس الفرندز يعقد ندوة حوارية حول التعليم عن بعد في ظل كورونا

وطن: عقدت اللجنة الاكاديمية المنبثقة عن مجلس اولياء مدارس الفرندز بالتعاون ومشاركة ادارات المدرسة والمعلمين، وبمشاركة كبيرة من اولياء الامور في المدرسة ندوة حوارية عبر تقنية "زوم" مساء الخميس ٩ تموز حول التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وقد تناولت الندوة قضايا رفع جاهزية اولياء الأمور للتعامل في ظل الجائحة، ونقاش مخاوفهم والقلق الذي يساورهم حول طبيعة التعليم المدرسي وشكله في العام الدراسي القادم. كما تم تبادل الخبرات مع إداريين ومعلمين من مدارس في دول عربية مجاورة والتعرف على تجارب مدارسهم في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج في ظل اغلاق المرافق المدرسية بسبب الجائحة.

ركزت الندوة على السيناريوهات المحتملة لطبيعة وشكل الدراسة في السنة الدراسية القادمة للمرحلة الابتدائية والثانوية مع تسليط الضوء على برامج مثل PYP, MYP, IB

وقد شملت الندوة مداخلات من مديرتي المدرسة الاستاذة ريام الكفري ابو لبن والاستاذة فريدا دحدح، كما تم تقديم مداخلات هامة وقيمة من قبل الضيوف المتحدثين الدكتور احمد جنازرة عميد كلية التربية في جامعة بير زيت.

المربية فاتن زيادات: تربوية ومديرة لبرنامج اللغة العربية ورعاية الطلبة للصفوف من الروضة حتى الخامس الابتدائي في مدرسة البكالوريا في عمان.

الاستاذ وليد بطراوي: ولي أمر، صحفي وناشط مجتمعي اضافة الى خبرته في مجال التعليم عن بعد.

وقد اغنت النقاش مشاركات قيمة من خبراء اردنيين اخرين ومرشدين تربويين اجتماعيين لبرامج ال IB و MYP، ومشاركات فاعلة لاولياء الامور.

وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية:

اهمية الدور التكاملي للاهل مع المدرسة وضرورة الاستفادة من تجارب مدارس البكالوريا الدولية في المنطقة.

كما حث المشاركون على الاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص واصحاب التجربة في البلد لإغناء تجربة التعلم عن بعد التي بدأتها المدرسة في العام الماضي.

واجمع الحضور على ضرورة الضغط على صناع القرار من قبل اولياء الامور والمدارس لسرعة اتخاذ القرار على أن يكون حتماً باتجاه اعتماد التدريس عن بعد و/ او التعليم الوجاهي.