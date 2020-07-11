جنين: إصابة طفلة برصاصة طائشة باحتفالات التوجيهي

وطن: أصيبت طفلة من بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة يوم السبت برصاصة طائشة في يدها، خلال إطلاق نار عشوائي أثناء الاحتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة.

وقالت مصادر محلية أن الطفلة "شام فادي سمودي" أصيبت برصاصة في اليد خلال تواجدها في ساحة منزل العائلة أثناء إطلاق النار الكثيف احتفالا بنتائج الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن حالة الطفلة مستقرة وإصابتها طفيفة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث، ونقلت الطفلة للمستشفى للعلاج.

يذكر أنه رغم التحذيرات، فإن إطلاق النار بكثافة سجّل في عدد من المواقع بالضفة، احتفالًا بنتائج التوجيهي.

"صفا"