عائلة "حسّان" من سلفيت تناشد عبر "وطن": والدنا أصيب برصاصتين من المستوطنين وهو يفلح أرضه.. ولم يجرَ له عملية جراحية.. أين الوعود بدعم صمود المواطنين في أرضهم؟!

رام الله-وطن: في محافظة سلفيت التي أسماها نتنياهو "شرفة تل أبيب"! دلالة على أهميتها الاستيطانية، وفي بلدية "بديا" تحديداً، كما كل صباح يزور المواطن الستيني داود عبد الله حسّان، لفلاحة أرضه البالغ مساحتها 50 دونماً والواقعة في خربة حسّان، وكالعادة يصطدم يومياً بعربدة المستوطنين، الذين يريدون يحاولون إرهاب المواطنين ومنعهم من زيارة أراضيهم، للاستيلاء عليها وربطها بباقي المستوطنات التي تنخر في جسم المحافظة.

ولكن المزارع حسّان (68 عاماً)، وفي ظهيرة يوم الأحد الماضي (5تموز/يوليو)، تفاجأ بمجموعة من مستوطني مستوطنة "كارنيه شمرون" المسلحين، ومعهم كلاب بوليسية، وما أن بدء بفلاحة أرضه بمساعدة أحد أبنائه، ومن دون تحذير مسبق، وجّه أحد المستوطنين مسدسه تجاهه، وأطلق النار على أبو كارم من مسافة الصفر، فاخترقت الرصاصة رقبته وخرجت من الجهة الأخرى، ثم أطلقوا عليه رصاصة من نوع دمدوم متفجّر أصابته في رقبته أيضاً، وشظاياها سببت جراح عميقة في الجزء العلوي من جسده وكتفيه.

ويكمل نجله كارم، روايته لـوطن، "بينما كان أبي ممداً وينزف على الأرض.. تحت فوهات بنادقهم، تكفّل باقي المستوطنين بتوجيه أسلحتهم إلى أخي، محاولين منعه من إسعافه".

ويضيف: "من حرارية الروح.. تجاوز أخي أسلحتهم وتهديداتهم وصراخهم، واحتضن أبي وقام بجرّه من بينهم، وأصعده على التراكتور وقام بالانسحاب به بالسرعة القصوى في أرض بريّة غير مستوية، سببت له الاهتزازات رضوضاً وكدمات إضافية، وزيادة في النزيف".

وأكمل كارم حديثه عن رحلة الإنقاذ المريرة، التي استمرت 4 ساعات، من مكان الإصابة إلى المركز الطبي في بلدة بديا، الخالي من الإمكانيات لمعالجة الحالات الخطرة، فقاموا بتحويله إلى مستشفى مدينة سلفيت، الذي قام هو الآخر بتحويله إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، نتيجة قلّة الإمكانات أيضاً.

وبدوره قام مستشفى رفيديا، بتحويله إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بعد أن اتضحت لأطباء رفيديا خطورة الحالة الصحية للمصاب، نتيجة تمزق بالأوردة والشرايين وقوة النزيف.

ويقول كارم، إن والده وصل الاستشاري ليلاً، بعد مضي نهار كامل من التنقل بين المستشفيات، وانتظار طويل في صف البيروقراطية، حتى الحصول على تحويلة طبيّة لمستشفى الاستشاري.

وفي مستشفى الاستشاري، برام الله، وبعد إجراء فحوصات كثيرة وتحاليل وصور أشعة، لمعاينة الإصابة، قرر الأطباء عدم إجراء عملية جراحية له، نتيجة التهاب مكان الإصابة، وأجّلوا العمليّة لحين شفاء الجرح من الالتهاب.

وأكد كارم، أن والده الموجود منذ يوم الأحد الماضي في الاستشاري، لم يجرَ له عملية إلى اليوم، واكتفى الأطباء بتقديم المسكنات والمضادات الحيوية له.

الاستشاري: تحويلتكم انتهت عنا!

وأوضح كارم، أنه وبعد انتظار دام ستة أيام لإجراء العملية، أخبرتهم إدارة مستشفى الاستشاري، صباح اليوم السبت: "تحويلتكم انتهت عنّا"، مقررين إعادته إلى مستشفى رفيديا لاستكمال علاجه وإجراء العمليات له.

ويعقّب كارم، على قرار المستشفى "نحن تعبنا حتى أخذنا تحويلة من رفيديا إلى الاستشاري لإنه لا يوجد إمكانيات في رفيديا".

مؤكداً أن وضع والده لا يسمح بنقله إلى مكان آخر، خاصة وأن والده مصاب بمرض السكّري.

متسائلاً: لماذا حولّونا إلى الاستشاري، إذا كان الاستشاري سيعيد توحيلنا إلى رفيديا!

ويضيف كارم، أبي يعمل مزارع تحت أسلحة المستوطنين للحفاظ على أرضه في المناطق المصنفة "سي"، وأنتم تعلمون ظروف المزارعين المادية هذه الأيام، ولو كانت إمكاناتنا المادية جيدة، كنا عالجناه على حسابنا.

مناشداً الرئيس محمد عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزارة الصحة، باستكمال علاج والده في المستشفى الاستشاري، وبتمديد التحويلة الصحية.

موجها تساؤله لجميع المسؤولين: أين الوعود بدعم صمود المواطنين في أرضهم؟! نحن لا نطلب سوى العلاج!