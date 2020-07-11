فيديو| اللجنة الطبية في الجلزون: حجر المصابين بفيروس كورونا سيكون في كلية دار المعلمين بالطيرة

رام الله- وطن: أعلنت اللجنة الطبية في مخيم الجلزون، اليوم السبت، أنه سيتم حجر المصابين في مباني كلية دار المعلمين في الطيرة.

وأضافت اللجنة الطبية أنه سيتم حجر المصابين خصوصا اللذين لا يوجد لديهم ظروف صحية جيدة للحجر في منازلهم، وهم حوالي 25 مريض.

وأشارت الى أنه تم أخذ 234 عينة ستظهر نتيجتهم غدا.