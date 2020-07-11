وفد من الهيئة المستقلة يزور المواطن السويطي للاطمئنان على ظروف اعتقاله

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، اليوم السبت، إن ممثلين عنها زاروا المواطن الموقوف فايز السويطي لدى نظارة مباحث الخليل، والاطمئنان على ظروف توقيفه وعلى حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب، أن الزيارة جاءت بطلب منها، وبعد موافقة النيابة العامة وبالتنسيق مع قيادة الشرطة.

وأكدت الهيئة أنها ستستمر بمتابعة قضية المواطن السويطي، وسيتم تقديم طلب من أجل الإفراج عنه غدا أو بعد غد، بالتنسيق مع محاميه، على أمل أن يتم الإفراج عنه قبل انتهاء مدة توقيفه.

يُذكر أن المواطن السويطي موقوف منذ 7/72020 وتم تمديد توقيفه بتاريخ 9/7/2020 لمدة خمسة أيام، بقرار من قاضي الصلح، وذلك على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.