ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لوطن:اشتية أصدر توجيهاته بتوفير كل ما يلزم للسيطرة على الوباء في الجلزون

وطن: أكد د. ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية لـوطن، أنه رئيس الوزراء أصدر توجيهات بتوفير كافة الاحتياجات للخروج من الوباء بأقل الخسائر، وحتى يبقى أهالي المخيم بألف خير.

وقال إنه تم الاتفاق على توفير مكان ملائم للحجر الصحي خارج مخيم الجلزون.

وأضاف سنعمل بالتعاون من باقي الاطراف على تقييم الحالات المصابة من اجل توفير الحجر وتوفير الاجراءات التي تكفل السلامة للجميع

حركة فتح في الجلزون لـوطن: نطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية

من جانبه، قال ثائر نخلة أمين سر فتح في الجلزون لـوطن، إن الوفد الوزاري الذي زار المخيم اليوم، تعهد بتوفير حجر الصحي والاحتياجات الطبية اللازمة للمخيم.

وأكد أن مكافحة الفيروس هي مسؤولية فردية وجماعية ورسمية، مطالبا المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية.

وأشار إلى تشكيل لجنة صحية في المخيم، حيث توجهت الى منازل المصابين، كما قامت فرق الدفاع المدني بتعقيم منازل المصابين.