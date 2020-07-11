اللجنة الشعبية في الجلزون لوطن:نطالب بتوفير مكان للحجر الصحي خارج المخيم وتقديم مساعدات عاجلة لسكانه

وطن: طالب محمود مبارك رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون، بضرورة توفير أماكن للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا خارج المخيم .

وقال مبارك لـوطن، إن المخيمات لها وضع خاص، فهي لا تصلح للعيش ولا للحجر الصحي. مضيفا: أحد الأسباب في زيادة عدد الإصابات بالفيروس هو الاكتظاظ السكاني.

وأكد أن وزارة الصحة وعدت بالرد خلال 24 ساعة على مطلب توفير مكان للحجر الصحي خارج المخيم، فيما أبدت وكالة الأونروا استعدادها لدفع أجرة الفندق الذي سيخصص للحجر.

كما طالب بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للمصابين والمتضررين من اغلاق المخيم. قائلا: هذا واجب على السلطة وليس منة منها. وأضاف: سيكون الوضع كارثي اذا لم تقدم مساعدات عاجلة للمواطنين.

الأونروا لـوطن: خدماتنا مستمرة بكفاءة عالية في المخيم

من جانبه، قال ثائر جلود مدير وكالة الأونروا في الوسط "القدس اريحا، لـوطن، إن الوكالة جزء من الشركاء في المخيم، وحضرت اليوم للاستماع حول ما هو الدور الذي يمكنها القيام به في مكافحة الفيروس داخل المخيم.

وأضاف خدماتنا في المخيم بقيت مستمرة وبكفاءة عالية، وتم الاستثمار في الطواقم الموجودة، وتم زيادة حصص المواد التموينية.

وأشار إلى أن ملف كورونا في المخيمات يدار من قبل وزارة الصحة، وتقوم "الأونروا" بدورها في ذلك بالتعاون مع الوزارة.