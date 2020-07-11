وفاة طفل بحادث سير في اريحا

رام الله- وطن: توفي اليوم السبت طفل (6 اعوام) نتيجة إصابته بحادث سير وقع يوم امس الجمعة في مدينة أريحا .

وذكر العقيد لؤي ازريقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادث وقع بين مركبة خاصة ودراجة هوائية كان يقودها الطفل مما أدى لاصابته باصابات وصفت بالحرجة تم نقله لمستشفى اريحا ومن ثم تحويله إلى مستشفى في مدينة رام الله حيث أعلن عن وفاته صباح اليوم .

واضاف ازريقات أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث وأبلغت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .