"الجلزون يستصرخ" .. انتظرونا غداً في موجة مفتوحة لمتابعة أوضاع المخيم المنكوب من الاحتلال والوباء

وطن: تطلق شبكة وطن الإعلامية، موجة مفتوحة، غدا بعنوان (الجلزون المخيم المنكوب من الاحتلال والوباء.. يستصرخ "أنقذوا المخيم")، بعد تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا في المخيم المكتظ بالسكان، وفي ظل أوضاع صحية ومعيشية صعبة فيه.

وتبدأ الموجة المفتوحة من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهرا، وستكون عبر منصات شبكة وطن الإعلامية (تلفزيون وطن، وإذاعة وطن Fm، وقصص وتقارير وأخبار مكتوبة على وكالة وطن).

وتخصص الموجة للحديث عن الوضع الوبائي في المخيم، والأوضاع المعيشية والصحية التي تعاني منها الأسر المصابة بالفيروس، ودور اللجنة الشعبية وفعاليات المخيم والحكومة ووزارة الصحة ووكالة الأونروا في القيام بواجباتها تجاه المخيم وتطبيق إجراءات الوقاية في مكافحة الوباء وتقديم العلاج للمصابين.

وتستضيف شبكة وطن الإعلامية خلال الموجة، اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون، وفعاليات المخيم، والحكومة ووزارة الصحة، ووكالة الأونروا، إلى جانب لقاءات خاصة مع مصابين وأسر مصابة بفيروس كورونا.