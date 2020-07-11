وزيرة الصحة لـوطن: نعمل على نقل المصابين للحجر الصحي خارج مخيم الجلزون باسرع وقت

وطن: قالت وزيرة الصحة د.مي كيلة لـوطن، إنها تتابع باهتمام تطورات الوضع الوبائي في مخيم الجلزون، وجاري العمل على نقل المصابين للحجر الصحي خارج المخيم في اسرع وقت

وقالت كيلة إنه يتم دراسة الحالات المصابة بالفيروس وأوضاعها، وإمكانية نقلهم للحجر الصحي خارج المخيم في أقرب وقت، باستثناء العائلات المصابة بشكل كامل بالفيروس، ستبقى محجورة في منزلها، وستقوم لجنة الطوارئ بتزويدها بالطعام والمواد التي يتم التبرع بها.

وأضافت كيلة خلال زيارتها لمخيم الجلزون، اليوم، أن طواقم وزارة الصحة ستقوم بمتابعة المصابين، وفي حال ظهرت عليهم أعراض تستدعي نقلهم للمستشفى سيتم نقلهم لمشفى تشافيز.



وأكدت جاهزية الوزارة بتقديم كل ما يلزم للمخيم ضمن الإمكانيات المتاحة، مثلما عملت الوزارة مع باقي المناطق التي دخلها الوباء.

من جانبه، قال مدير صحة رام الله والبيرة الدكتور معتصم محيسن، إن الحالات المستقرة ستبقى في الحجر الصحي ويتم متابعتها يوميا، وفي حال ظهرت أعراض اعياء على المريض يتم نقله إلى مستشفى تشافيز.

وأوضح أن مديرية الصحة ضاعفت أعداد الفرق الطبية، حتى تقوم بعملها في مخيم الجلزون وباقي المناطق الموبوءة في المحافظة.