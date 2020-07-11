"الصحة": تسجيل 463 إصابة جديدة بفايروس كورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 463 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء توزيع الاصابات وفق البيان الصادر عن الوزراة، كالتالي: محافظة القدس 85 إصابة، محافظة رام الله والبيرة 36 إصابة، محافظة الخليل 328 إصابة، محافظة بيت لحم 8 إصابات، محافظة جنين إصابة واحدة، محافظة نابلس 5 إصابات.

وأشار البيان الى تسجيل حالتي وفاة في محافظتي الخليل وبيت لحم، و119 حالة تعافٍ، (102 في محافظة الخليل، 17 محافظة نابلس)، كما تم إجراء 2657 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واوضح ان عدد الحالات النشطة الكلي 5827، وعدد حالات التعافي 829، اما عدد حالات الوفاة فبلغت 32.

وفيما يلي تقسيم الإصابات داخل المحافظات:

محافظة القدس (85): مدينة القدس 83، مخيم قلنديا 1، كفر عقب 1.

محافظة رام الله والبيرة (36): مخيم الجلزون 34، البيرة 1، رمون 1.

محافظة الخليل (328): مدينة الخليل 119، حلحول 4، يطا 49، تفوح 5، دورا 37، الظاهرية 16، بيت أمر 5، بيت كاحل 5، ترقوميا 2، سعير 3، مخيم الفوار 1، الشيوخ 2، صوريف 1، بيت عوا 24، بيت الروش 1، إذنا 53، دير سامت 1.

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الدوحة 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1

محافظة نابلس (5): مخيم عسكر 2، قريوت 3