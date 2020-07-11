"الأوقاف": نسبة النجاح في المدارس الشرعية التابعة للوزارة بلغت 92%

رام الله- وطن: أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب أن نسبة النجاح في المدارس العامة الشرعية التابعة للوزارة في المحافظات الشمالية هي من أعلى نسب النجاح في فروع الثانوية العامة في الوطن ووصلت الى (92%).

واضاف ابو الرب ان الطالبة (ربى شاهر يوسف الويسي) من مدرسة اناث قلقيلية الشرعية حصلت على المرتبة الاولى بمعدل (99.3%) مهديا هذا الإنجاز للرئيس محمود عباس ولدولة رئيس الوزراء، مسير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد اشتية الداعمين لمسيرة التعليم الشرعي.

وأشار ابو الرب إلى حجم الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة بعقدها لامتحانات الثانوية العامة الشرعية، وذلك بعد إعداد المناهج المتعلقة بالثانوية الشرعية لمدارسها والبالغ عددها خمس مدارس منتشرة بمختلف المحافظات وذلك بعد الحصول على موافقة المؤسسات الرسمية والجامعات، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً في هذا المضمار.

ودعا ابو الرب جميع الطلبة الراغبين بدارسة التخصصات الشرعية ( الدعوة الاسلامية ، القضاء الشرعي، اللغة العربية وآدابها ، التفسير وعلوم القران) الى التسجيل والالتحاق بكلية العلوم والدراسات الاسلامية في قلقيلية وكلية العلوم الاسلامية في الظاهرية التابعتين لوزارة الاوقاف الشؤون الدينية، والتي تبنى رؤيتهما التعليمية في أغلبها على أساس التعليم الميسَّر أو "شبه المجاني" سواء من ناحية الأقساط ، أو من ناحية المراجع الجامعية الضرورية للطالب التي توفرها الكلية. علماً أن الكلية قد خرجت منذ تأسيسها 18 فوجاً في تخصص الدعوة الإسلامية، وفوجين بكل من تخصص اللغة وآدابها والقضاء الشرعي، وهي قيد العمل على افتتاح تخصص (التمويل والمصارف الإسلامية) وسيتم الإعلام عنه قريباً حال اكتمال الإجراءات الرسمية مع التعليم العالي حسب الأصول.

وهنأ ابو الرب طلبة الثانوية العامة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة الشرعية على وجه الخصوص، بنجاحهم في امتحان الثانوية العامة .

مرفق أدناه قائمة بأسماء العشرة الأوائل في التعليم الشرعي في المحافظات الشمالية