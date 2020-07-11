اللجنة الطبية في الجلزون لـوطن: الوضع سيء في المخيم بسبب دائرة المخالطين الكبيرة للمصابين بكورونا

اللجنة الطبية في الجلزون لـوطن: معظم الحالات المصابة بكورونا مستقرة وتم نقل 5 ممن يعانون من اعراض شديدة أو أمراض مزمنة الى مشفى تشافيز

وطن: أكد الدكتور احمد دلايشة مسؤول اللجنة الطبية في مخيم الجلزون لـوطن، أن الوضع سيء جدا في المخيم بسبب دائرة المخالطين الكبيرة للمصابين بفيروس كورونا، وتسجيل عائلات مصابة جديدة أمس.

وقال إنه خلال الـ72 الماضية تم تسجيل 83 إصابة بالفيروس، واليوم سوف يتم استئناف سحب العينات من الدائرة الثالثة من المخالطين بمساعدة الطب الوقائي.

وأكد دلايشة أن معظم المصابين بالفيروس في المخيم حالاتهم مستقرة ، وتم نقل 5 منهم ممن يعانون من أعراض شديدة أو أمراض مزمنة الى مستشفى تشافيز في ترمسعا، وسيتم استكمال نقل باقي المرضى الذين الذين يعانون من امراض مزمنة او اعراض للمستشفى. مشيرا إلى أن التنسيق يتم مع اللجنة الشعبية وتنظيم فتح والدفاع المدني والمتطوعين في المخيم للمساعدة في تطبيق الاجراءات لمنع العدوى .

واوضح أن الاعداد زادت في المخيم بسبب اتساع دائرة المخالطين التي تجاوزت الألف مخالط جراء الاعراس.

واشار إلى أن اللجنة الطبية في طور البدايات بمتابعة الفيروس في المخيم، حيث تم تشكيل لجنة طبية من أطباء المخيم لمتابعة المرضى، والامور تحت السيطرة من حيث عدد الاصابات واستقرار الحالات، ولكن ما نخشاه زيادة مضطردة بعدد المصابين بعد ايام.

من جانبه، قال يوسف الطريفي مسؤول فريق الطب الوقائي في المخيم لـوطن، إنه على مدى مدار الثلاثة أيام الماضية تم سحب ألف عينة غير عشوائية، وإنما لمخالطين مباشرين للمصابين.

وأضاف: اليوم جئنا لاستكمال حصر باقي المخالطين واستكمال الفحوصات، من خلال 5 طواقم للمتابعة داخل الجلزون.

وطالب اهالي المخيم بالالتزام بالمسؤولية والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، حتى لا يزداد عدد الاصابات.