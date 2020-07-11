إيران تسعى لإنتاج لقاح لكورونا رغم العقوبات الأمريكية

وطن: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تسعى لإنتاج لقاح وعلاج لفيروس كورونا رغم العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي دولة إغلاق الاقتصاد لأشهر لمواجهة تفشي الوباء.

وأكد روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كوفيد-19"، اليوم السبت، أنه "لا يستطيع أي بلد في العالم إغلاق الاقتصاد عدة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا"​​​.

وأضاف :"رغم الجهود التي بذلناها خلال الشهر الأول من انتشار كورونا، لكن أعداد الوفيات قد ارتفعت لدينا، ونسعى إلى خفضها".

وتابع: "نحن نعمل على إيجاد لقاح وعلاج ضد فيروس كورونا، ونحن لم نجلس وننتظر أن ينتج أحد اللقاح لأخذه، رغم العقوبات المفروضة علينا".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، أمس الجمعة، في آخر إحصائية لها عن تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12447.

كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية كحصيلة إجمالية للإصابات 252720 إصابة.

المصدر: (سبوتنيك)