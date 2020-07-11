"وطن" تنشر نتائج الثانوية العامة 2020

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم السبت، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتنشر وكالة وطن النتائج عبر موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: http://tawjihi.wattan.net/

وقالت الوزارة إن بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغ 71.32 % .

وأشارت إلى أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي (48411)، بنسبة النجاح 65.43 %.

وبينت الوزارة أنه وفي الفرع العلمي 20104، وبلغت نسبة النجاح 85.92%، وفرع الريادة والأعمال 4065، وبلغت نسبة النجاح 72.18%.

ولفتت إلى أن الفرع الشرعي بلغ 1359، وبلغت نسبة النجاح 65.93%، والفرع التكنولوجي 1086، وبلغت نسبة النجاح 80.02 %.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتقدمين في الفروع المهنية بلغ 2077، بنسبة النجاح 63.8 %.

أما في مسار الكفاءة المهنية، كان عدد المتقدمين 437 وبلغت نسبة النجاح 75% .