حزب الشعب يطالب بوقف ملاحقة واستدعاء أو اعتقال مواطنين بسبب الرأي والتعبير

وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف أية ملاحقات واستدعاءات أو اعتقالات على خلفية النشاط في الحراكات المختلفة، وطالب باحترام الحق في الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، والافراج عن كل من جرى اعتقاله على هذه الخلفية.

ودعا حزب الشعب في بيان صحفي إلى وقف أية ملاحقات واستدعاءات أو اعتقالات كانت على خلفية النشاط في الحراكات المختلفة، مشددا على ضرورة احترام الحق في الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، والإفراج عن كل من جرى اعتقاله على هذه الخلفية.

ودعا حزب الشعب إلى ضرورة احترام ضوابط حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.

واعرب الحزب عن دعمه للموقف الذي أعلنته "الهيئة المستقلة لحقوق المواطن" ويدعو الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية للاستجابة إلى مطلبها بالإفراج الفوري عن المواطن فايز سويطي.