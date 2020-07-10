الصحة بغزة تعلن عن تعافي حالات جديدة من فيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات تعافٍ من إصابات فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تعافي 3 حالات من الفيروس، وما زالت 8 حالات مصابة بالفيروس متبقية تحت العلاج.

وكانت الوزارة قد اعلنت مساء أمس الخميس، عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، بعد إجراء 53 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا إن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 13025 عينة، منها 12953 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

أوضحت أن هناك 11 حالة نشطة ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل بينما تم نقل 18 حالة تمثلت للشفاء الى مراكز الحجر لاستكمال مدة الحجر وتم عمل خروج تحسن لـ42 حالة فيما سجل القطاع حالة وفاة واحدة فقط.