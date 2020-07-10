ضبط خضراوات وفواكه مهربة من إسرائيل

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، كمية من الخضراوات والفواكه مهربة من إسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن الجهاز، بأنه على إحدى نقاط المحبة في رام الله المنتشرة على مداخل ومخارج مدينة رام الله (تطبيقا لقرار الحكومة بالإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا)، جرى ضبط 19 مشتاح خضروات وفواكه كانت مخبأة داخل شاحنتين تحملان لوحة تسجيل إسرائيلية، مهربة من إسرائيل، ولا تحمل أوراقا قانونية ولا تصاريح نقل زراعي.

وأضاف البيان أنه باستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، أقرت تحويل المضبوطات لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.