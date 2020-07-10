إصابة شاب بعيار معدني في صدره خلال مواجهات مع الاحتلال في كفل حارس

وطن: أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بعيار "مطاطي" اخترق صدره، أدخل إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأن وضعه مستقر.

يذكر أن أبو يعقوب استشهد مساء أمس بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء تجوله وصديقه داخل البلدة.