محافظ طولكرم يقرر اغلاق بلدة النزلة الشرقية لمدة يومين

رام الله - وطن: قرر محافظ طولكرم رئيس لجنة الطوارئ عصام أبو بكر اغلاق بلدة النزلة الشرقية شمال طولكرم لمدة يومين (٤٨ ساعة ) .

وجاء القرار ليتسنى لطواقم الطب الوقائي تتبع الخارطة الوبائية للمصاب بفيروس كورونا .

في فضون ذلك طالبت لجنة الطوارىء في بلدة صيدا شمال طولكرم من المواطنين الالتزام التام باغلاق المحلات التجارية باستثناء الصيدلية والمخبز والالتزام في البيوت ولمدة 24 ساعة حتى يتم حصر المخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمة