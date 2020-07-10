"الصحة" لـوطن: 70% من أجهزة التنفس وأسرّة العناية المكثفة باتت مشغولة بالمرضى

رام الله – وطن – نزار حبش: كشف المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة في اتصال هاتفي مع وطن، أن سبعين في المئة من أسرّة غرف العناية المكثفة "ICU" في فلسطين باتت مشغولة، إما بمرضى فايروس كورونا أو مرضى آخرين.

وحول أجهزة التنفس داخل غرف العناية المكثفة المتوفرة، كشف الشخرة أن حوالي 70% من أجهزة التنفس مشغولة حاليا، من أصل 350 جهازا في الخدمة، مردفا: تبقى أقل من 100 جهاز تنفسي غير مستخدم لغاية اللحظة، وهي مخصصة لمرضى فيروس كورونا فقط، لكن ليس كل الحالات التي تدخل غرف العناية المكثفة تحتاج الى جهاز تنفسي.. الكثير منها تتحسن وتنقل إلى غرف العناية المتوسطة.

المخالطة الكبيرة إرباك للطواقم الطبية..

وكانت الصحة قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن تسجيل 396 إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما أدى لارتفاع عدد الحالات النشطة الى 5485 إصابة، اضافة لارتفاع عدد الوفيات الى 30، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة.

وحول ارتفاع أعداد الاصابات بشكل يومي، قال الشخرة إن نسب المخالطة الكبيرة في الوقت الحالي، تتسبب في حالة من الإرباك للطواقم الطبية.

مؤكداً أن "عدد المصابين كبير، ما ينتج عنه ارتفاع أكبر في أعداد المخالطين، لكننا ننجح يوميا في الوصول الى معظم دوائر انتشار المرض، وما زال العمل جاريا لحظة بلحظة لمحاصرته".

مخيم الجلزون.. 1000 عينة جديدة

ويشهد مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفايروس كورونا، حيث سجّلت وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين 45 إصابة.

وحول الانتشار الوبائي في المخيم قال الشخرة إن "هناك أكثر من 1000 عينة سيتم سحبها اليوم لمخالطين، وستظهر نتائجها إما مساء اليوم أو صباح الغد"، محذرا من خطورة الحالة الوبائية داخل المخيم، بسبب ضيق المكان وارتفاع نسبة الكثافة السكانية، وبالتالي نشر العدوى بشكل أسرع من أي مدينة أو قرية.

وتابع: احتمالية أن يكون المرض منتشرا بصورة أكبر داخل المخيم واردة بشكل كبير، لذلك طالبنا محافظة رام الله والبيرة فرض قيود مشددة على الحركة حتى تتمكن الطواقم الطبية من سحب العينات كافة والقيام بكل الإجراءات اللازمة.

وأكد أن وزارة الصحة ستقوم بتقييم الحالة الوبائية في المخيّم خلال اليومين المقبلين واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق باستمرار الإغلاق الحالي أو تخفيفه.

هل ستوصي الصحة بتمديد اغلاق المحافظات؟

وكانت الحكومة أعلنت، عن تمديد إغلاق المحافظات لمدة خمسة أيام، بدأت من صباح الأربعاء الماضي، في محاولة لمحاصرة الوباء، حيث يسمح خلالها بفتح محلات السوبرماركت والمخابز والصيدليات والبنوك فقط.

وفي رده على سؤال حول موقف وزارة الصحة فيما يخص احتمالية تمديد الإغلاق أو الحد منه أو رفعه، قال الشخرة: غدا السبت الساعة 4 مساءً ستجتمع وزارة الصحة، وسترسل الينا كافة التقارير من لجان الوزارة في المحافظات، مضيفاً: إذا كان هناك توصيات من أية محافظة حول حاجتها لمزيد من الوقت لمحاصرة الوباء، سنرفع التوصية لرئيس الوزراء لاتخاذ القرار.. كما ستتم دراسة كل محافظة على حدة حتى نتمكن من القيام بعملنا كأطباء ولجان على أكمل وجه.

لكن الشخرة استدرك قائلاً: كان هناك توصية من قبل وزيرة الصحة بالإغلاق لمدة 14 يوما في كافة محافظات الوطن للسيطرة على الوباء.. نحن نتحدث عن إغلاق من أجل المصلحة العامة، وليس تعطيل مصالح الناس، لأن القضية تتعلق بحياة المواطن، وكل عملنا ينصب حاليا في الحد من حركة المواطنين، وبالتالي الحد من المخالطة الكبيرة وأخذ العينات اللازمة، وفي حال انتهينا من ذلك، سنرفع توصياتنا بالإغلاق أو التخفيف، مع الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.