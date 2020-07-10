تسجيل 396 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وطن: أعلن وزارة الصحة، ظهر اليوم الجمعة، عن تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان صدر عن الصحة، أفادت أن الإصابات الجديدة المكتشفة، توزعت في المحافظات التالية:

محافظة القدس: 65 في مدينة القدس – 11 عناتا- 1 كفر عقب- 3 العيزرية

محافظة رام الله والبيرة: 26 مصاباً

محافظة الخليل: 263 مصاباً

محافظة طولكرم: 2 مصاباً

محافظة بيت لحم: 18 مصاباً

محافظة نابلس: 6 مصاباً

محافظة قلقيلية: 1

- حالات الوفيات: تسجيل 5 حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة

- حالات الشفاء: تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم

- إجراء 3492 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- 13 مصاباً بالفيروس متواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- عدد الحالات النشطة الكلي: 5485

- عدد حالات التعافي: 710

- عدد حالات الوفاة: 30