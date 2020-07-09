ناشطة سعودية تدعو للتطبيع مع الاحتلال.. وردود غاضبة

وطن: أطلقت الناشطة السعودية سعاد الشمري، دعوة جديدة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال حديثها مع الصحفي الإسرائيلي "روعي كيس" عبر قناة "كان" العبرية.

وقالت الشمري للصحفي الإسرائيلي: "أتمنى أن نبدأ التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري اليوم قبل الغد (..)، إسرائيل ليست عدوتنا (..)، إيران عدوتنا (..)"، مضيفة أنه "إذا كانت التفجيرات وراها ناس حلوين مثلكم فلا توقفوها (..)".

وأثارت تصريحات الشمري التي تشارك ببرامج عبر قناة "أم بي سي" السعودية، ردودا غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورافضة لدعوات التطبيع المتكررة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتشغل الشمري موقع المتحدثة باسم الشبكة الليبرالية السعودية، وهي أول امرأة سعودية تترافع بالمحاكم، وطالبت بالسماح للسعوديات، بإعطائهن تراخيص مزاولة المحاماة.

(عربي 21)