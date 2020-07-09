الشرطة تغلق صالات افراح ومحلات تجارية لعدم التزامها بإجراءات السلامة في ضواحي القدس

رام الله- وطن: اغلقت الشرطة والمؤسسة الامنية، اليوم الخميس، قاعات وصالات افراح ومحلات تجارية وحررت مخالفات تنفيذاً لقرارات الحكومة ومحافظة القدس وتعليمات قيادة الشرطة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا في ضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس وبالتعاون مع محافظة القدس والمؤسسة الامنية ومديرية الصحة والقوى الوطنية نفذت جولات تفقدية في بلدات ضواحي القدس لحث المواطنين على الالتزام بوسائل الوقاية خاصة لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي واخذ كافة وسائل الوقاية واجراءات السلامة العامة واغلاق صالات الافراح والمحلات التجارية وفقا برتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت ان الشرطة والامن الوقائي والهلال الاحمر وبلدية بدو قامت بجولة تفقدية في بلدات بدو وبير نبالا والجيب شمال غرب القدس، ضبطت خلالها 11 محل تجاري ومنشأة صناعية مفتوحة وغير مسموح لها وعليه تم اغلاقها وتوقيع اصحابها على تعهدات لعدم تكرار المخالفة تحت طائلة المسؤولية كما وحررت الشرطة 10 من مخالفات لسائقي المركبات العمومية والخاصة بسبب مخالفة اجراءات السلامة وشاركت الشرطة بتعقيم منزل مواطن مصاب بالفيروس في بلدة بدو.

ونفذت الشرطة ودوريات مشتركة من الاجهزة الامنية جولة تفقدية للمحلات التجارية وسلمت اخطارات لأصحاب 15 قاعة وصالة افراح في المدينة صادرة باسم لجنة طوارئ القدس وفقا لوثيقة الشرف التي اقرتها مؤسسات المدينة كما وتم اغلاق 5 قاعات وصالات افراح بسبب عدم التزامها ومخالفتها لإجراءات السلامة.

وشاركت الشرطة في جنوب شرق القدس محافظة القدس ورؤساء البلديات وامناء السر في بلدات المنطقة وممثلين عن الأجهزة الأمنية بجولة شملت كافة القاعات وصالات الافراح للتأكيد على إغلاقها وفقا لحالة الطوارئ وقرار الحكومة وتحذير المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.