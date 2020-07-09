محدّث| استشهاد الشاب ابراهيم مصطفى أبو يعقوب من كفل حارس شمال سلفيت

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب من بلدة كفل حارس، شمال محافظة سلفيت بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت الوزارة أن الشهيد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته.

من جانبه، قال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأن الاحتلال اطلق النار على الشاب ابراهيم مصطفى ابو يعقوب (29 عاما) من قرية كفل حارس، وقتله بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض اصدقائه.

وحمّل كميل قوات الاحتلال المسؤوليه عن قتله دون ادنى مبرر، معتبرا أن هذه الجريمة حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق ابناء شعبنا في كل مكان ما يدعو للوحدة وتراص الصف في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه.