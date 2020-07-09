إغلاق مركز أبو ريا للتأهيل في رام الله عقب اصابة أحد موظفيه بكورونا

وطن: أعلنت جمعية أصدقاء المريض الخيرية، إغلاق مركز خليل ابو ريا للتأهيل في رام الله من اليوم حتى مساء السبت، لغرض تعقيم المركز عقب اكتشاف إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا.

وقالت الجمعية في بيان لها، مساء اليوم، إن موظفا ظهرت عليه اعراض كورونا لدى مخالطته اخرين في عرس ابنه في مخيم الجلزون.

وأضاف البيان أن إدارة المركز اتخذت اجراءات احترازية حيث توجه عدد من المخالطين من الموظفين الى الطب الوقائي لإجراء الفحص اللازم، حيث كانت النتائج الأولية لأول مجموعة من الموظفين سلبية، وجاري اجراء الفحوصات لمجموعة اخرى وبانتظار النتائج.

وأكد البيان أن العمل بالمركز سيعود صباح الأحد بعد الانتهاء من عمليات التعقيم.

فيما يلي نص بيان الجمعية: